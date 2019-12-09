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Украинские радикалы устроили провокацию с флагом России в Париже

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинские радикалы устроили провокацию в Париже в преддверии саммита «нормандской четверки» — националисты надругались над флагами России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил украинский журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале 9 декабря.

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«Только что «Рух ветеранов Украины» («Движение ветеранов Украины». — Ред.) разорвали флаг России и непризнанных республик и бросили на землю. <…> Это всё произошло в Париже, прямо в пресс-центре на улице возле Елисейского дворца», — написал он.

Флаг РФ поднял и забрал с собой один из российских журналистов. По словам Павловского, радикалы готовятся провести митинг под Елисейским дворцом, где состоится встреча лидеров стран — участниц саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Ключевой темой саммита станет вопрос об особом статусе Донбасса. Ожидается, что после переговоров президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут отдельную встречу. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, главной темой двусторонних переговоров станут Минские соглашения.

По данным СМИ, Москва будет настаивать на неизменности документа. При этом Зеленский ранее выражал несогласие с порядком выполнения пунктов соглашений, а его помощник допускал уточнение документа.

В Киеве красной линией саммита назвали неизменность украинских границ и согласовали единый сценарий реинтеграции Донбасса, детали которого не раскрываются. При этом помощник Зеленского допускал план Б — физическую изоляцию от неподконтрольной части Донбасса. Предположительно, на саммите украинский лидер предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу».

Накануне переговоров лидеров стран «четверки» в Киеве прошел митинг. Собравшиеся скандировали: «Нет капитуляции!». А к вечеру разбили палатки возле офиса Зеленского, заявив, что уйдут только после оглашения итогов переговоров.

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