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Зеленский не ответил на вопрос журналистов о визите в Москву 9 мая

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Фото: ТАСС/Григорий Дукор
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Украинский лидер Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов об участии в праздновании Великой Победы 9 мая 2020 года в Москве.

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Глава государства прибыл в Елисейский дворец в понедельник, 9 декабря, для участия в «нормандском саммите». Подъехав к месту проведения, Зеленский направился к ожидавшему его президенту Франции Эмманюэлю Макрону. На вопросы журналистов, в частности о том, посетит ли он Москву на День Победы, он не отреагировал, пишет ТАСС. Поприветствовав друг друга, главы государств прошли во дворец.

Представители четырех стран (Россия, Украина, Франция, Германия) соберутся в зале «Мюрат» Елисейского дворца около 18.00 мск. На переговоры отводится 2 часа 45 минут.

О том, что Россия направит президенту Украины приглашение на празднование 75-летия Победы в ВОВ в Москве стало известно в августе.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Так, о желании приехать на торжества в 2020 году сообщили президент США Дональд Трамп, президент Чехии Милош Земан, президент Сербии Александр Вучич и др.

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