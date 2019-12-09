Путин сядет напротив Зеленского на встрече «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин будет сидеть напротив своего украинского коллеги Владимира Зеленского во время встречи стран «нормандского формата» в Елисейском дворце. Об этом сообщили украинские издания в понедельник, 9 декабря.

В Сети появилась фотография, на которой запечатлена комната с круглым столом, в которой будут проходить переговоры. В них будут участвовать Путин, Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. На снимках видно, что, судя по флажкам, место Путина напротив места Зеленского.

Ранее 9 декабря Владимир Путин провел двусторонние переговоры с Эммануэлем Макроном тет-а-тет. Предположительно, лидеры двух стран, помимо двусторонней повестки и ситуации на Украине, обсудили и вопросы стратегической безопасности в Европе. Позже по расписанию намечена встреча «нормандской четверки», затем — личная встреча Путина и Зеленского.

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира на юго-востоке страны.