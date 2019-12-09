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Первая встреча Путина и Зеленского началась в Париже

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже. По протоколу на нее отведено 45 минут, рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

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При необходимости разговор может выйти за временные рамки, передает слова Ушакова ТАСС.

Помощник Путина рассказал, что главы государств обсудят реализацию Минских соглашений. Он не уточнил, будет ли затронута газовая тематика, однако ранее 9 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на встрече будут присутствовать глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

Ранее Путин и Зеленский вели только телефонные переговоры. Встреча президентов проходит сразу после завершения встречи лидеров стран – участниц саммита в «нормандском формате».

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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