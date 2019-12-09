В кабинете Зеленского рассказали о ходе саммита «нормандской четверки»

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают итоговое коммюнике. Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, встреча продлится еще несколько часов, передает RT.

Обсуждение документа идет оживленно, настроение у участников встречи «достаточно рабочее», уточнил он.

Саммит начался ранее 9 декабря в Париже. Во встрече участвуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский. До начала встречи Путин лично побеседовал сначала с Меркель и Макроном. Они, в свою очередь, до этого провели переговоры с Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов России и Украины запланирована после саммита «нормандской четверки».

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.