Прямой эфир
Сюжет:

В кабинете Зеленского рассказали о ходе саммита «нормандской четверки»

0
Фото: REUTERS/Sputnik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры «нормандской четверки» обсуждают итоговое коммюнике. Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж
Лидеры Франции, Германии, России и Украины готовятся к урегулированию в Донбассе

По словам Тимошенко, встреча продлится еще несколько часов, передает RT.

Обсуждение документа идет оживленно, настроение у участников встречи «достаточно рабочее», уточнил он.

Саммит начался ранее 9 декабря в Париже. Во встрече участвуют президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский. До начала встречи Путин лично побеседовал сначала с Меркель и Макроном. Они, в свою очередь, до этого провели переговоры с Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов России и Украины запланирована после саммита «нормандской четверки».

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин сядет напротив Зеленского на встрече «нормандского формата»
СМИ узнали о позиции России перед «нормандским саммитом»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019