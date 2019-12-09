Встреча «нормандской четверки» началась в Париже

Переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) начались в Париже. Встреча в «нормандском формате» началась с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного на 18:00 мск открытия. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский проводят саммит в зале Мюрата в Елисейском дворце. Отмечается, что перед этим Путин лично побеседовал сначала с Меркель и Макроном, которые до этого провели переговоры с Зеленским.

Двусторонняя встреча президентов России и Украины запланирована после саммита «нормандской четверки».

Ранее в понедельник Путин прибыл в Париж. Во внутреннем дворике Елисейского дворца российский лидер прошел вдоль строя почетного караула. На крыльце президента России встретил Эммануэль Макрон.

6 декабря Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате». По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.