Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

Первая встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Париже в рамках «нормандского саммита» завершилась.

Переговоры длились 1 час 20 минут. Как сообщили в Елисейском дворце, лидеры двух стран пообщались в формате один на один 5–10 минут.

Ожидается, что после этой двусторонней встречи «нормандский саммит» продолжится в полном составе — с участием лидеров Германии и Франции.

Накануне в Кремле отмечали, что Путин и Зеленский при личной встрече планируют обсудить Минские соглашения. При этом ранее 9 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на переговорах будут присутствовать глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В 2015 году ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта.