Зеленский подписал последний закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал последний закон, который позволит выделить газотранспортную систему (ГТС) Украины из «Нафтогаза». Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства президента Украины в понедельник, 9 декабря.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по обособлению деятельности по транспортировке природного газа» № 314-IX, который Верховная рада приняла 3 декабря 2019 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что закон вносит изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от НДС операций по передаче новому оператору ГТС налога, необходимого для транспортировки природного газа.

15 ноября стало известно, что Зеленский подписал закон, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из «Нафтогаза». По словам заместителя руководителя офиса главы государства Юлии Ковалив, Украина движется по пути к европейской интеграции и «демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

31 октября Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию ГТС.

Как отмечается в пояснительной записке на сайте рады, закон разработан для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и электроэнергии и обеспечению деятельности оператора ГТС по протоколу о присоединении Украины к договору об учреждении Энергетического сообщества.