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Новак рассказал о переговорах России и Украины по транзиту газа в Вене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины проводят переговоры по транзиту российского газа в Вене. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке», — цитирует его «Интерфакс».

Министр отметил, что переговоры идут интенсивно, и подчеркнул, что Москва настроена найти решение спорных вопросов, передает «РИА Новости».

29 ноября Новак на саммите стран — экспортеров газа сообщил о промежуточных итогах переговоров с Украиной. Сроки заключения договора о транзите топлива, по его словам, будут зависеть от Киева. В тот же день появились сведения от Еврокомиссии о том, что новые переговоры пройдут в начале декабря.

Предыдущее общение сторон состоялось 20 ноября по видеосвязи, а 8 ноября прошли трехсторонние консультации и продолжались почти пять часов. 5 декабря Украина сообщила о срыве переговоров с Россией, запланированных на этот день.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В 2017 году суд обязал Киев выплатить России $2 млрд, а с «Газпрома» взыскал $4,63 млрд. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Помимо этого, в ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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