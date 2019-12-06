В ЕК рассказали о следующей трехсторонней встрече по газу

Дата трехсторонней министерской встречи ЕС, России и Украины еще не установлена, однако Еврокомиссия работает над согласованием даты ее проведения в декабре. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.

«ЕС приветствует прямые переговоры по газу России и Украины и работает над проведением трехсторонней министерской встречи в течение декабря», — цитирует его ТАСС.

Переговоры необходимы, чтобы согласовать условия поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января 2020 года.

Накануне министр энергетики России Александр Новак рассказал, что министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе. В тот же день глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита через Украину цены на газ в Европе могут удвоиться.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

19 сентября, в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.