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Россия предложила временно продлить контракт на транзит газа через Украину

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Россия предложила временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Об этом заявил в четверг, 19 сентября, глава Минэнерго Александр Новак после трехсторонних консультаций по газу между РФ, Украиной и Еврокомиссией.

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По его словам, контракт можно продлить, так как гарантий имплементации европейского законодательства в украинское нет, передает ТАСС. Как отметил министр, Россия готова продлевать транзитный контракт на любой срок, который требуется Киеву для имплементации законов ЕС в свои.

«Россия на трехсторонних консультациях по газу предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа», — добавил Новак.

Со своей стороны министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он. По словам Оржеля, объемы транзита российского газа будут обсуждаться на следующих трехсторонних консультациях.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

Ранее в четверг Марош Шефчович начал двустороннюю встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Накануне пресс-служба ЕК сообщила, что в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия–ЕС–Украина, которые пройдут в предстоящий четверг в Брюсселе, примут участие руководители «Газпрома» Алексей Миллер и «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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