«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. Об этом в среду, 11 сентября, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, если транзит российского природного газа продолжится через Украину, то тарифы не будут пересмотрены и российской энергетической компании не придется компенсировать $11–14 млрд.

«Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — цитирует Витренко ТАСС.

Основанием для компенсации, как отмечал ранее Витренко, станет действующий транзитный контракт с «Газпромом», в рамках которого Киев наделен правом требовать пересмотра тарифа на транзит. Слушания по делу назначены на весну 2021 года.

Со своей стороны, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина утвердит модель разделения «Нафтогаза» и выделения из нее газотранспортной системы 18 сентября.

Это стало одним из требований Евросоюза к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

Ранее в среду зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК намерена добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с Россией и Украиной, которые пройдут 19 сентября.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.