ЕК будет добиваться долгосрочного контракта для Киева на встрече по газу
Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК намерена добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с Россией и Украиной, которые пройдут 19 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.
«Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта, поскольку только в этом случае у нас будет предсказуемость и созданы возможности для инвестиций в модернизацию украинских газопроводов», — отметил Шефчович.
Ранее 11 сентября глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что Россия готова провести 19 сентября в Брюсселе трехсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной. Дату встречи огласила 9 сентября представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.
Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.