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ЕК будет добиваться долгосрочного контракта для Киева на встрече по газу

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК намерена добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с Россией и Украиной, которые пройдут 19 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.

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«Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта, поскольку только в этом случае у нас будет предсказуемость и созданы возможности для инвестиций в модернизацию украинских газопроводов», — отметил Шефчович.

Ранее 11 сентября глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что Россия готова провести 19 сентября в Брюсселе трехсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной. Дату встречи огласила 9 сентября представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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