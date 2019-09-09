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Миллер назвал главный вопрос двусторонних переговоров между «Газпромом» и Киевом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров государств, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по его словам, еще одним вопросом является понимание того, «какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя».

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня», — сказал Миллер.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

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