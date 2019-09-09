Украина показала в Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС

Украина представила Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС). Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным ведомства, в Европе презентована новая согласованная модель отделения оператора ГТС. Также с представителями ЕК обсуждались действия Украины, которые планируется осуществить для своевременного разделения добывающего и газотранспортного бизнеса страны, передает «РИА Новости».

Глава министерства Алексей Оржель добавил, что он возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях по газу.

В начале сентября Оржель заявил о необходимости выделения газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выхода на переговоры с Российской Федерацией по транзиту газа.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты соглашений, однако в «Нафтогазе» от них отказались.