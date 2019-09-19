Европа начала обсуждать с Украиной транзит газа

Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович начал в четверг, 19 сентября, двустороннюю встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, передает ТАСС.

Накануне пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия — ЕС — Украина, которые пройдут в предстоящий четверг в Брюсселе, примут участие руководители «Газпрома» Алексей Миллер и «Нафтогаза» Андрей Коболев, пишет «Федеральное агентство новостей».

В тот же день сообщалось, что перед тем, как начать трехсторонние переговоры по газу, Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины, напоминает RT.

Политолог Марат Баширов отметил в связи со сложившейся ситуацией, что российской стороне понятно, что в Европе потребители газа будут им обеспечены и без транзита через территорию Украины за счет других газопроводов и газа, который был закачан заранее в европейские хранилища.

«Так что Украине крайне сложно будет диктовать какие-то условия. Плюс европейское законодательство требует анбандлинга — разделения «Нафтогаза» на продавца газа и транспортную компанию и это будет сделано до конца 2019 года», — цитирует Баширова REGNUM.

11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ожидаются сложные переговоры с Россией по вопросу транзита газа.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.