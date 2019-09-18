Песков призвал не ждать от переговоров по газу конкретных договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 18 сентября, заявил, что от предстоящей трехсторонней встречи по газу в формате Россия–Евросоюз–Украина «не стоит ждать конкретных договоренностей».

«Это вопрос экономической целесообразности, профильные министерства будут договариваться. Нужно провести много кропотливой работы», — пояснил он.

Трехсторонняя встреча на уровне министров энергетики состоится 19 сентября в Брюсселе.

В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться для Киева долгосрочного транзитного контракта, а в «Нафтогазе Украины» собрались требовать у России компенсацию, если сочтут предложенные «Газпромом» условия для нового контракта невыгодными.

Однако, как пояснил «Известиям» замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, для заключения с российским «Газпромом» нового транзитного контракта Украине необходимо реорганизовать свой газовый сектор.

Ранее 18 сентября украинское правительство одобрило план создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем отделения от компании «Нафтогаз Украины».

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.