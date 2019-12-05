Прямой эфир
Сюжет:

Новак рассказал о следующей трехсторонней встрече по газу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Власть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год
В ближайшие месяцы Киев должен завершить имплементацию европейских энергетических норм

«Если все стороны переговоров по газу будут нацелены на следующей встрече на конкретные решения, мы сможем к ним прийти», — цитирует его «Интерфакс».

Глава Минэнерго подчеркнул, что Россия готова встретиться в любой момент, необходимо лишь знать степень готовности, «чтобы компании доработали свои документы между собой».

Ранее в этот день глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита через Украину цены на газ в Европе могут удвоиться.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

19 сентября, в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обратиться к регулятору по тарифу на транзит

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019