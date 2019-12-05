Новак рассказал о следующей трехсторонней встрече по газу

Министерская трехсторонняя встреча в формате ЕС–Россия–Украина по газу может состояться на следующей неделе. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Если все стороны переговоров по газу будут нацелены на следующей встрече на конкретные решения, мы сможем к ним прийти», — цитирует его «Интерфакс».

Глава Минэнерго подчеркнул, что Россия готова встретиться в любой момент, необходимо лишь знать степень готовности, «чтобы компании доработали свои документы между собой».

Ранее в этот день глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита через Украину цены на газ в Европе могут удвоиться.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась 28 октября и продлилась 80 минут. Еврокомиссия выразила разочарование итогами консультаций по газу в формате ЕС–Украина–Россия в Брюсселе и заявила о нужде в скорейшей организации новых переговоров между сторонами.

19 сентября, в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Соглашение на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва настаивает на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.