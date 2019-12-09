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Болгария заявила о готовности принимать российский газ с 1 января

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Болгария сообщила о готовности начать транзитные поставки газа с 1 января 2020 года. Топливо пойдет из трубопровода «Турецкий поток» в Грецию и Македонию. Об этом заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов в понедельник, 9 декабря.

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«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с нашим газопроводом «Балканский поток», — цитирует ТАСС Малинова.

Уже на этой неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке. Все сопутствующие работы должны быть завершены до 20 декабря.

По словам Малинова, после того, как прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода «Балканский поток» завершится, поставки по газопроводу смогут осуществляться в объеме 8,75 млн. кубометров газа в день. До этого газ через территорию Болгарии будет проходить по существующей газотранспортной сети.

18 сентября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о начале строительства «Балканского потока». Работы должны завершиться до 2020 года.

В конце января компания «Булгартрансгаз» сообщила о том, что построит газопровод от границы с Турцией по которому газ из «Турецкого потока» пойдет в Сербию. Стоимость проекта оценивается в €1,4 млрд.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год.

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