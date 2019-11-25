Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Контракт с российской топливной компанией «Газпром» на транзит газа и его подписание до конца 2019 года является главным приоритетом для Украины. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель в понедельник, 25 ноября.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку (топлива. — Ред.)», — отметил Оржель. Его слова приводит ТАСС.

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.