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Экс-депутат рады оценил протесты накануне «нормандского» саммита

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что протестные акции в Киеве накануне «нормандского» саммита в Париже сыграли против их организаторов. Об этом политик сказал в интервью «Национальной службе новостей» во вторник, 10 декабря.

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По его словам, СМИ преувеличили масштабы протестов — сообщалось, что на митинги выйдут «десятки, сотни тысяч людей», а в итоге на майдане собралось 500–600 активистов. «Я считаю, что это хорошо. [Президент Украины Владимир] Зеленский, может быть, увидит, что это жалкая горстка людей, проплаченных активистов, которые вышли защищать не Украину, а господина [бывшего президента Украины Петра] Порошенко», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат считает, что целью оппозиционеров является не борьба за будущее Украины, а сохранение места в политической сфере.

Килинкаров считает, что за оппозиционерами, которые призывали к протестам, нет людей, они не поддерживают взгляды, которые «через СМИ пытается пропагандировать господин Петр Порошенко». «Люди хотят мира, а за ним (Порошенко. — Ред.) стоят партии войны. Их представители понимают, что в случае установления мира и поисков компромиссов в отношении Донбасса они все накроются медным тазом. Их не будет в большой политике. Они пытаются спасти себя, и эти акции не имеют никакого отношения к будущему Украины», — сказал политик.

Речь идет о протестах, которые начались накануне «нормандского» саммита, 8 декабря. В тот день на площади Независимости (майдане) в Киеве люди собрались на акции «Красные линии для Зеленского», участники которой хотели призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии», за которые не станет выходить Украина.

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Во время акции на майдане Порошенко огласил требования к Зеленскому перед саммитом. Он заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны, невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. Порошенко отмечал, что уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождению пленных «на оккупированных территориях и в России» быть не должно.

Выйти на акцию украинцев призвали 4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) прошла в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

В рамках саммита Путин и Зеленский провели первую официальную встречу, которая длилась 1 час 20 минут.

Российский лидер отмечал, что переговоры прошли по-деловому. Зеленский заявил, что протестные акции накануне саммита стали «козырем и аргументом, которым пользовался президент России Владимир Путин на переговорах».

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