Экс-депутат рады оценил протесты накануне «нормандского» саммита

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что протестные акции в Киеве накануне «нормандского» саммита в Париже сыграли против их организаторов. Об этом политик сказал в интервью «Национальной службе новостей» во вторник, 10 декабря.

По его словам, СМИ преувеличили масштабы протестов — сообщалось, что на митинги выйдут «десятки, сотни тысяч людей», а в итоге на майдане собралось 500–600 активистов. «Я считаю, что это хорошо. [Президент Украины Владимир] Зеленский, может быть, увидит, что это жалкая горстка людей, проплаченных активистов, которые вышли защищать не Украину, а господина [бывшего президента Украины Петра] Порошенко», — сказал Килинкаров.

Экс-депутат считает, что целью оппозиционеров является не борьба за будущее Украины, а сохранение места в политической сфере.

Килинкаров считает, что за оппозиционерами, которые призывали к протестам, нет людей, они не поддерживают взгляды, которые «через СМИ пытается пропагандировать господин Петр Порошенко». «Люди хотят мира, а за ним (Порошенко. — Ред.) стоят партии войны. Их представители понимают, что в случае установления мира и поисков компромиссов в отношении Донбасса они все накроются медным тазом. Их не будет в большой политике. Они пытаются спасти себя, и эти акции не имеют никакого отношения к будущему Украины», — сказал политик.

Речь идет о протестах, которые начались накануне «нормандского» саммита, 8 декабря. В тот день на площади Независимости (майдане) в Киеве люди собрались на акции «Красные линии для Зеленского», участники которой хотели призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии», за которые не станет выходить Украина.

Во время акции на майдане Порошенко огласил требования к Зеленскому перед саммитом. Он заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны, невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. Порошенко отмечал, что уступок со стороны Украины в переговорах по транзиту газа и освобождению пленных «на оккупированных территориях и в России» быть не должно.

Выйти на акцию украинцев призвали 4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) прошла в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

В рамках саммита Путин и Зеленский провели первую официальную встречу, которая длилась 1 час 20 минут.

Российский лидер отмечал, что переговоры прошли по-деловому. Зеленский заявил, что протестные акции накануне саммита стали «козырем и аргументом, которым пользовался президент России Владимир Путин на переговорах».