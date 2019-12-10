Макрон назвал саммит «нормандской четверки» плодотворным

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит «нормандской четверки», прошедший 9 декабря в Париже, плодотворным и поприветствовал «решимость и смелость» украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

«Сегодня действительно было достигнуто многое. Речь идет о первой встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, начиная с апреля 2019 года после выборов господина Зеленского», — приводит слова Макрона агентство.

Также Макрон поблагодарил Зеленского за «решимость и смелость» в урегулировании конфликта внутри Украины.

Кроме того, французский лидер сообщил, что дискуссии в рамках саммита позволили «нормандской четверке» продвинуться в урегулировании ситуации на Украине по таким вопросам, как разведение сил, прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

По словам Макрона, новый саммит в «нормандском формате» должен состояться через четыре месяца.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.