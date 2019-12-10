СМИ узнали о договоренности «нормандской четверки» по обмену «всех на всех»

В ходе саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) в Париже была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до конца года.

Об этом 9 декабря со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

7 сентября между Россией, самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной прошел первый обмен заключенными по формуле «35 на 35».

По данным ТСН, на «нормандском саммите» также обсуждались вопросы о разведении сил в Донбассе. Телеканал утверждает, что российский лидер Владимир Путин предложил отвод сил ополченцев и украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, однако президент Украины Владимир Зеленский такой вариант отверг.

В итоге якобы достигнута договоренность об отводе вооружений на еще трех участках.

В период с 29 октября по 1 ноября в населенном пункте Золотое в ЛНР прошло первое разведение сил, 9 ноября начался отвод в Петровском (ДНР).

Саммит в «нормандском формате» продолжается уже более четырех часов с учетом личной встречи Путина и Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.