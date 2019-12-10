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В офисе Зеленского оценили переговоры «нормандской четверки» в Париже

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже прошли успешно, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

По ее словам, несмотря на разную информацию, появлявшуюся по ходу саммита в СМИ, встреча прошла очень успешно, а президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева по всем вопросам.

«Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно», — заявила Мендель.

В преддверии саммита Зеленский отмечал, что намерен обсудить вопрос об обмене удерживаемыми лицами с РФ, возможность разведения сил в Донбассе.

Саммит лидеров «нормандской четверки» проходит в Париже в понедельник, 9 декабря. После переговоров, длившихся более двух часов, главы государств прервались ради личной встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой.

Два лидера беседовали более часа. В формате тет-а-тет разговор продлился около 15 минут. Комментируя встречу, Путин заявил, что переговоры прошли «по-деловому».

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