Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита в Париже.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой в Минске 1 октября, тогда же стороны согласовали порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Документ предусматривает предоставление особого статуса Донбассу и проведение там местных выборов.

В заявлении лидеров Германии, России, Франции и Украины обозначено, что Минские соглашения остаются базисом в работе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Кроме того, отмечается, что по итогам переговоров принята договоренность о разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года, пишет ТАСС.

При этом лидеры выступили за установление перемирия на юго-востоке Украины до конца 2019 года. К этому времени также планируется обмен удерживаемыми лицами в Донбассе в формате «всех на всех».

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, дискуссии «нормандской четверки» позволили продвинуться по ряду вопросов в урегулировании ситуации. Следующая встреча запланирована через четыре месяца.

Саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.