Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Пока не планируется», — ответила она на вопрос о поднятии вопроса Крыма.

В целом Мендель оценила переговоры в Париже как успешные.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех государств впервые обсудили ситуацию в Донбассе. Через год они утвердили план урегулирования внутриукраинского конфликта — Минские соглашения.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом.