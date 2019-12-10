Прямой эфир
Сюжет:

Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж
Лидеры Франции, Германии, России и Украины готовятся к урегулированию в Донбассе

«Пока не планируется», — ответила она на вопрос о поднятии вопроса Крыма.

В целом Мендель оценила переговоры в Париже как успешные.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех государств впервые обсудили ситуацию в Донбассе. Через год они утвердили план урегулирования внутриукраинского конфликта — Минские соглашения.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоры «нормандской четверки» продолжились за ужином
Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019