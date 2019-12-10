Переговоры «нормандской четверки» продолжились за ужином

Лидеры стран «нормандской четверки» продолжили переговоры после встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После двусторонней встречи (Путина и Зеленского. — Ред.) переговоры в «нормандском формате» возобновились за рабочим ужином», — приводит его слова ТАСС.

В Париже в рамках «нормандского саммита» состоялась первая встреча лидеров России и Украины, она длились 1 час 20 минут. Сообщалось, что президенты двух стран пообщались в формате один на один 5–10 минут.

По словам Путина, он остался доволен переговорами с украинским коллегой.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что двусторонняя встреча России и Украины по газу на полях саммита «нормандской четверки» в Париже прошла конструктивно.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Заседание саммита в «нормандском формате» началось в Париже вечером в понедельник, его первая часть продлилась более двух часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.