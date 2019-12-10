«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже 9 декабря.

«Они [лидеры «нормандской четверки»] поддержат соглашение в рамках трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разведения с целью разведения сил и (военной. — Ред.) техники к концу марта 2020 года», — цитирует ТАСС документ.

6 декабря в ЛНР заявили о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках №1 «Станица Луганская» и №2 «Золотое». Отмечалось, что в этих районах остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями вооруженных сил Украины.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Саммит прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».