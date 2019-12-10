Прямой эфир
Сюжет:

«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

0
Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже 9 декабря.

Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж
Лидеры Франции, Германии, России и Украины готовятся к урегулированию в Донбассе

«Они [лидеры «нормандской четверки»] поддержат соглашение в рамках трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разведения с целью разведения сил и (военной. — Ред.) техники к концу марта 2020 года», — цитирует ТАСС документ.

6 декабря в ЛНР заявили о напряженной ситуации в зоне разведения сил и средств на участках №1 «Станица Луганская» и №2 «Золотое». Отмечалось, что в этих районах остаются представители националистических формирований, которые наладили неофициальное взаимодействие с представителями вооруженных сил Украины.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Саммит прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался
СМИ узнали о договоренности «нормандской четверки» по обмену «всех на всех»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019