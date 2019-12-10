Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.

«Этот закон есть, мы его продлим», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что проще продлить действие документа, а позже внести «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны, поскольку неизвестно, какая ситуация сложится через 5–10 лет.

Дискуссии в рамках переговоров «нормандской четверки» позволили сторонам продвинуться в урегулировании ситуации на Украине по таким вопросам, как разведение сил, прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Конкретных решений по данному вопросу пока сделано не было.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне предстоит согласовывать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса.

Механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей был согласован контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

«Нормандская четверка», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, проводит переговоры по Украине с июня 2014 года. В тот год в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии стороны впервые обсудили урегулирование в Донбассе.