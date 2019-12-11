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В раду внесли проект с поправками в закон об особом статусе Донбасса

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Это следует из опубликованной во вторник, 10 декабря, информации на сайте парламента.

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Проект зарегистрировали глава парламентской фракции Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко. Предполагается, что речь идет о продлении действующего закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее 10 декабря Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», что закон об особом статусе Донбасса будет продлен. По мнению украинского лидера, проще продлить действие документа, а позже внести «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны.

27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Механизм введения в действие закона был согласован контактной группой 1 октября, он прописан в «формуле Штайнмайера».

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

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