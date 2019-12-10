В Киеве допустили срыв договоренностей по Донбассу

Процесс урегулирования ситуации в Донбассе быстрым не будет, вероятность срыва договоренностей на любом этапе велика. Об этом заявил глава минобороны Украины Андрей Загороднюк, говоря о результатах встречи в Париже в «нормандском формате», передает «Интерфакс-Украина».

По словам Загороднюка, есть и прогресс — идет работа над возвращением удерживаемых лиц, создаются новые пункты пересечения.

Ранее во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что итоги заседания «нормандской четверки» стали первым шагом в политическом урегулировании на Украине.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Участники «нормандского формата» переговоров по Украине в феврале 2015 года приняли Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.