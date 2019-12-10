Прямой эфир
Сюжет:

В Киеве допустили срыв договоренностей по Донбассу

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс урегулирования ситуации в Донбассе быстрым не будет, вероятность срыва договоренностей на любом этапе велика. Об этом заявил глава минобороны Украины Андрей Загороднюк, говоря о результатах встречи в Париже в «нормандском формате», передает «Интерфакс-Украина».

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

По словам Загороднюка, есть и прогресс — идет работа над возвращением удерживаемых лиц, создаются новые пункты пересечения.

Ранее во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что итоги заседания «нормандской четверки» стали первым шагом в политическом урегулировании на Украине.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Участники «нормандского формата» переговоров по Украине в феврале 2015 года приняли Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аваков рассказал о сдавших нервах у членов делегаций на саммите в Париже
В Госдуме назвали основную задачу переговоров в «нормандском формате»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019