Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже и поделился впечатлениями от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, переговоры были сложными и длились вместо запланированных 20 минут более часа.

«Сегодня (9 декабря - Ред.) были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом. Давайте пока скажем – ничья… Состояла (встреча) из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет … были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», - сказал украинский президент по итогам саммита.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каким ему показался Путин, Зеленский отметил разницу в своем темпераменте и характере президента РФ.

«Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», - цитирует Зеленского «Страна.ua».

Ранее о двусторонней встрече высказался Владимир Путин.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведение сил на на трех участках линии соприкосновения.