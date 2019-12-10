Аваков рассказал о сдавших нервах у членов делегаций на саммите в Париже

Обстановка во время саммита в «нормандском формате» была достаточно эмоциональной, и у некоторых членов украинской и российской и делегаций сдали нервы. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут всё знаете», — процитировал Аваков украинского лидера.

Глава МВД добавил, что у помощника президента России Владислава Суркова «сдали нервы», когда разговор зашел о разведении сил в Донбассе, уточняет НСН. Российская сторона настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, а украинская отказалась это выполнять.

«Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: «Мы так не договаривались», — рассказал Аваков.

Также он признался в ходе интервью, что перед этим выпил немного вина.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита «нормандская четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение сил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Длительность саммита составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа, сообщает телеканал «360».

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.