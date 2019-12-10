Прямой эфир

Аваков рассказал о сдавших нервах у членов делегаций на саммите в Париже

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка во время саммита в «нормандском формате» была достаточно эмоциональной, и у некоторых членов украинской и российской и делегаций сдали нервы. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут всё знаете», — процитировал Аваков украинского лидера.

Глава МВД добавил, что у помощника президента России Владислава Суркова «сдали нервы», когда разговор зашел о разведении сил в Донбассе, уточняет НСН. Российская сторона настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, а украинская отказалась это выполнять.

«Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: «Мы так не договаривались», — рассказал Аваков.

Также он признался в ходе интервью, что перед этим выпил немного вина.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита «нормандская четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение сил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Длительность саммита составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа, сообщает телеканал «360».

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле рассказали об отношении к компромиссу по Минским соглашениям
В ЕС оценили итоги заседания «нормандской четверки»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019