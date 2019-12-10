В Кремле рассказали об отношении к компромиссу по Минским соглашениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 10 декабря, прокомментировал возможный компромисс по Минским соглашениям.

«Тут очень важна формулировка», — ответил он на вопрос журналистов о мнении Кремля по этому вопросу. По словам Пескова, компромиссы не означают отхода от Минских соглашений.

«Любой отход опасен полной хаотизацией», — подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что все стороны готовы на любую гибкость в рамках Минских соглашений.

Ранее во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил действия лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию конфликта в Донбассе.

Накануне в Париже прошел саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.