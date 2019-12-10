Песков рассказал о впечатлении Путина от Зеленского

В Кремле надеются, что первое знакомство президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского станет хорошим началом конструктивного общения для решения проблем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 10 декабря.

«Вчера состоялась весьма конструктивная беседа. Это было деловое общение, прагматичное, открытое достаточно, стороны заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по ряду вопросов. Надеемся, что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые стоят между Москвой и Киевом в плане как двустороннего общения, для начала, так и для урегулирования на юго-востоке (Украины)» — сказал Песков, отвечая на вопрос, какое впечатление на Путина произвел Зеленский и отличается ли его риторика от риторики бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Пресс-секретарь отметил, что многое зависит от выполнения обязательств каждой из стран. Он подчеркнул, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, что говорит. «В свою очередь высоко ценит аналогичный подход своих собеседников», — пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после встречи лидеров России и Украины, на которой присутствовало много народу с обеих сторон, президенты остались один на один. «Но это было краткое общение. Потом уже туда президент (Франции Эммануэль) Макрон зашел и пригласил их на продолжение нормандского формата», — сказал политик, отвечая на вопрос, имела ли место личная встреча Путина и Зеленского, один на один, без переводчиков.

Первый за последние три года саммит лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, прошел в Париже 10 декабря. На его полях состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Президент Украины отметил, что переговоры были сложными, но «пока ничья». Путин заявил, что доволен переговорами, которые прошли «по-деловому».