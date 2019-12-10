Премьер Украины позитивно оценил итоги встречи «нормандской четверки»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги саммита «нормандской четверки». Он положительно оценил действия лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. Заявление прозвучало во вторник, 10 декабря.

«В Париже команда вновь продемонстрировала, что страна меняется. По моему мнению, в Париже была одержана важная победа, был сделан важный шаг вперед, для того чтобы на украинском Донбассе был установлен мир», — цитирует «РИА Новости» Гончарука.

По его словам, опасения скептиков, что будут сданы национальные интересы, не оправдались.

Ранее в этот же день в Госдуме заявили о снижении «агрессии Украины» после саммита в Париже.

9 декабря Гончарук рассказал о планах Киева по реинтеграции Донбасса. По его словам, киевские власти надеются на урегулирование конфликта дипломатическим путем. При этом он отметил, что ни о какой сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета страны не может идти речи 7 декабря в ходе закрытого заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа. Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.