В ЕС оценили итоги заседания «нормандской четверки»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что итоги заседания «нормандской четверки» стали первым шагом в политическом урегулировании на Украине.

«Я приветствую усилия Франции и Германии по достижению договоренностей о прекращении огня, разведении средств, об обмене пленными. Это первый шаг в продвижении вперед в процессе политического урегулирования», — приводит его слова ТАСС во вторник, 10 декабря.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.