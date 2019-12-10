В Госдуме заявили о снижении «агрессии Украины» после саммита в Париже

Саммит «нормандской четверки» в Париже отчасти снизил «агрессию Украины». Таким мнением поделился с журналистами депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

«Украина до «нормандского формата» — это был дикобраз, который ощетинился иголками в нашу сторону. После встречи «нормандской четверки» эти иголки притупились. Да, они все ещё торчат, но агрессия стала чуть-чуть слабее. Сейчас нам нужно развивать эту тенденцию как можно динамичней», — цитирует «РИА Новости» Бальбека во вторник, 10 декабря.

Он считает, что переговоры в Париже можно будет назвать историческими, если Киев пойдет на соблюдение Минских соглашений. По его словам, первый шаг для дальнейшего урегулирования конфликта — обмен пленными до 31 декабря — уже сделан.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина солидарна со своим коллегой Русланом Бальбеком. Она уверена, что «нормандский саммит», который прошел впервые за три года, станет шагом к примирению.

«Главный итог встречи в нормандском формате — это поражение тех сил, которые стояли за «партией войны» в Киеве, кто собирался воевать с Россией до последнего украинца, использовать Украину как «колючую проволоку» между Россией и ЕС. Сделан еще один шаг к миру», — приводит «РИА Новости» слова Паниной.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер в свою очередь назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.