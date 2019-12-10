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В Госдуме назвали основную задачу переговоров в «нормандском формате»

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Фото: Global Look Press/Gao Jing/Xinhua
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Основная задача переговоров в «нормандском формате» заключается в том, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского в полной мере и последовательно исполнять Минские договоренности, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

Саммит в «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции накануне, 9 декабря.

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«К сожалению, это напоминает воспитательную работу с молодым политиком из Украины, который не желает слушать адекватные доводы европейских и российского руководителя. И пытается свести ситуацию (на Донбассе. — Ред.) к противостоянию с Россией», — подчеркнул Морозов.

С этим депутат связывает тот факт, что на переговорах не удалось достичь прорывных договоренностей по Донбассу.

«Будем надеяться на то, что руководство Украины образумится и начнет действовать поступательно в сторону реализации Минских договоренностей», — заключил Морозов.

Саммит в Париже продлился более четырех часов с учетом более часовой личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Новая встреча в «нормандском формате» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.

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