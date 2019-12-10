Путин заявил о повторении Сребреницы в случае контроля Киевом границы с РФ

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.

«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», — приводит его слова «Интерфакс».

В связи с этим Путин отметил, что представляет себе дальнейшее развитие событий. «Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Киеву не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе.

29 ноября парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики принял закон о границах. 27 ноября Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это категорически отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали комплекс мер по реализации Минских соглашений, который, в частности, предполагает отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.

Резня в Сребренице — самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. По данным Международного трибунала, было убито 7–8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.