Меркель заявила об отсутствии повода для отмены санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продвижение в урегулировании украинского конфликта есть, но его пока недостаточно для снятия антироссийских санкций. Об этом она сказала на брифинге в пятницу, 13 декабря.

«Я и президент [Франции] Эммануэль Макрон вчера проинформировали об итогах встречи в «нормандском формате». Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции», — цитирует ТАСС Меркель.

Она подчеркнула, что решение о продлении ограничительных мер было единогласным — все страны — участницы саммита ЕС поддержали данную инициативу.

12 декабря ЕС продлил на полгода санкции против России. Таким образом продлен срок действия санкций, истекавший 31 января 2020 года.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что продление ограничительных мер не несет для России никаких угроз.

По итогам переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, а также о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения к концу марта 2020 года. Еще 30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие действия позволят вернуть Донбасс под контроль Киева.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Тогда же ухудшились отношения Москвы и Евросоюза. В 2014 году страны ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине и присоединении Крыма. Российские власти все обвинения категорически отрицали. Несмотря на это, под санкции попали как отдельные физические лица, так и целые компании.