СМИ рассказали о готовности ЕС продлить санкции против России

Лидеры стран Евросоюза намерены в четверг на саммите подтвердить приверженность сохранению территориальной целостности Украины, продлив санкции против России. Об этом 11 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Лидеры ЕС заслушают доклад Франции и ФРГ по выполнению минских соглашений и результатам саммита («нормандской четверки» — Ред.) в Париже. Руководители с большой вероятностью подтвердят солидарную приверженность сохранению территориальной целостности Украины и, как ожидается, санкции против РФ, которые привязаны к выполнению минских соглашений, будут продлены на новый срок», — приводит его слова «РИА Новости».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, санкционный список неоднократно расширялся. В итоге к ввозу в РФ запретили ряд продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции.

4 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.