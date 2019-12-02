Новый глава ЕС заявил об отсутствии причин для снятия с России санкций

Новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций в отношении России. Об этом он рассказал в опубликованном 1 декабря интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого. Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы», — цитирует Борреля ТАСС.

Также он подчеркнул, что санкции сами по себе не являются политикой, и заявил, что намерен искать баланс интересов в отношениях с Россией.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции.

4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.