Прямой эфир

Новый глава ЕС заявил об отсутствии причин для снятия с России санкций

0
Фото: Global Look Press/AFP7
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций в отношении России. Об этом он рассказал в опубликованном 1 декабря интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я не знаю ни одну компанию ЕС, которая бы ушла из РФ из-за санкций»
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф — о надеждах на снятие экономических ограничений и эффекте от электронных виз

«Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого. Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы», — цитирует Борреля ТАСС.

Также он подчеркнул, что санкции сами по себе не являются политикой, и заявил, что намерен искать баланс интересов в отношениях с Россией.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции.

4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019