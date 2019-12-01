В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Борреля спросили, какую общую позицию Евросоюза он хотел бы видеть в отношении с Россией.

«Это очень спорный вопрос. Некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы это сделать. Санкции есть, но сами по себе они не составляют политику», — сказал глава дипломатии ЕС.

29 ноября в МИД России заявили, что Москва прагматично смотрит на партнерство с Евросоюзом. Кремль исходит из того, что взаимное противоборство не будет выгодно ни одной из сторон.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. В итоге на российскую территорию запретили ввозить ряд мясной и молочной продукции, овощи, фрукты, рыбу, орехи и соль из стран, которые ввели против РФ санкции.

4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство.