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Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Россия не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Таким образом 25 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможную отмену контрсанкций в инициативном порядке.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный. <…> Конечно, мы ничего отменять не будем», — цитирует Медведева «РИА Новости».

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По словам премьера, некоторые российские компании и вовсе хотели бы, чтобы контрсанкции «сохранились навсегда».

Также он предположил, что отношения Москвы и Брюсселя могут улучшиться в случае прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. В противном случае, полагает Медведев, ответные меры могут сохраниться надолго.

Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой. При этом от санкций есть плюсы «и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», подчеркнул представитель Кремля.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США начали вводить санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

В ответ в августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, санкционный список неоднократно дополнялся. В результате на территорию РФ запретили ввоз ряда мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, рыбы, орехов и соли из стран, которые ввели против Москвы санкции.

4 июня 2018 года Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства.

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