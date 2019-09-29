Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

Преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, испанский политик Жозеп Боррель, признал, что санкции используются в качестве «оружия» в современных международных отношениях.

По его словам, современные геополитические конфликты происходят в основном в киберпространстве, торговле, экономике и других областях, а не на «поле боя». А в качестве оружия используются санкции, пошлины, кибератаки, а также девальвация валют и принудительная передача технологий, пишет «РИА Новости».

Однако Боррель не уточнил, включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры. Также политик считает, что сейчас важно использовать все инструменты Евросоюза, чтобы стать игроком в мировой политике, а не «просто плательщиком».

2 июля лидеры стран — членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Так, на пост руководителя Европейского центробанка была выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

5 августа стало известно, что Европейский совет официально назначил главу МИДа Испании Жозепа Борреля представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Постановление было принято 31 июля. Боррель пробудет в должности до 31 октября 2024 года. На данный момент он возглавляет МИД Испании.