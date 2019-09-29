Прямой эфир

Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

0
Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, испанский политик Жозеп Боррель, признал, что санкции используются в качестве «оружия» в современных международных отношениях.

«Запрет США не повлияет на темпы роста»
Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй — о санкциях Соединённых Штатов

По его словам, современные геополитические конфликты происходят в основном в киберпространстве, торговле, экономике и других областях, а не на «поле боя». А в качестве оружия используются санкции, пошлины, кибератаки, а также девальвация валют и принудительная передача технологий, пишет «РИА Новости».

Однако Боррель не уточнил, включает ли его собственное определение европейские ограничительные меры. Также политик считает, что сейчас важно использовать все инструменты Евросоюза, чтобы стать игроком в мировой политике, а не «просто плательщиком».

2 июля лидеры стран — членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Так, на пост руководителя Европейского центробанка была выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

5 августа стало известно, что Европейский совет официально назначил главу МИДа Испании Жозепа Борреля представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Постановление было принято 31 июля. Боррель пробудет в должности до 31 октября 2024 года. На данный момент он возглавляет МИД Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров и Помпео начнут встречу с обсуждения санкций и виз
Москва назвала неприемлемым расширение США санкций против России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019