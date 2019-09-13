«Запрет США не повлияет на темпы роста»

В этом году усилилась китайско-американская торговая война. С репрессиями со стороны правительства США в начале года столкнулась крупнейшая телекоммуникационная компания Huawei, из-за чего сейчас она переживает нелёгкие времена.

Правительство США направило все усилия на то, чтобы убедить своих союзников заблокировать использование устройств Huawei в беспроводных сетях 5G, поскольку заподозрило, что правительство Китая может использовать их для шпионажа.

— Прежде чем определять Huawei как угрозу безопасности США, нужно представить доказательства. Компания является частной, принадлежит её сотрудникам, и скорее мы закроем бизнес, чем станем шпионом для правительства, — заявил президент Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Однако сопротивление Huawei не помешало администрации Трампа бойкотировать её деятельность. Министерство торговли США 15 мая

2019 года опубликовало заявление о включении Huawei и её дочерних предприятий в список санкционных компаний.

В ответ телекоммуникационный гигант подал иск к федеральному правительству США. Вскоре посол США в Германии Ричард Гренелл направил письмо правительству своей страны с предупреждением о том, что если Huawei разрешат участвовать в создании сети 5G в Германии, то Соединённые Штаты ограничат доступ к их разведданным.

Однако Великобритания, Канада, Нидерланды, Индия, Вьетнам и другие страны не отвергли Huawei. А Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Камбоджа и другие страны уже открыли ей двери для строительства местных сетей 5G. На текущий момент только Новая Зеландия,

Австралия и Япония заявили, что не будут использовать продукцию Huawei и исключат компанию из сис­темы 5G.

Борьба между США и Huawei подрывает внедрение 5G в мире, убеждён Жэнь Чжэнфэй.

— Если правительство США будет относиться к другим странам, компаниям или частным лицам так жёстко, никто не осмелится инвестировать в Соединённые Штаты. Трамп должен быть более открытым и готовым принять все виды инвестиций. Если он сегодня угрожает стране, завтра — компании, а потом захочет кого-то арестовать, то кто посмеет инвестировать в США? Если он будет более терпимым к миру, тогда инвестиции обеспечат вступление Соединённых Штатов в ещё одно столетие процветания, — отметил президент Huawei, признав экономику США движущей силой инноваций в мире.

В создании сети 5G у Huawei есть неоспоримые преимущества, так как она использует материалы, не подвергающиеся коррозии в течение десятилетий.

— Эти характеристики очень подходят для Европы. Каждая установка Huawei может сэкономить €10 тыс. странам Европы. Ёмкость сетей нового поколения у нас в 20 раз выше, чем у 4G, и в 10 тыс. раз выше, чем у 2G, притом энергопотребление по сравнению с 4G ниже в 10 раз, а размеры оборудования меньше на 70%. Другие компании точно не смогут догнать 5G от Huawei за два или три года, — преду­предил Жэнь Чжэнфэй.

Поддержали производителя телекоммуникационного оборудования дочерние компании в США. На следующий день после введения санкций президент полупроводниковой дочерней компании Huawei HiSilicon Хэ Тинбо опубликовал внутреннее письмо, в котором говорится: Huawei была готова к экстремальному положению уже много лет назад.

— Резервные микросхемы, которые были созданы для выживания компании, настроены и готовы обеспечить нормальную работу Huawei для своих клиентов, — подчеркнул он.

На четвёртый день после включения китайской компании в санкционный список министерство торговли США также выпустило 90-дневную лицензию, чтобы отложить запрет на существующие сделки в продуктах и услугах Huawei и её филиалов. Некоторые поставщики в Соединённых Штатах начали предпринимать усилия по предоставлению компании возможности работать до наступления запрета.

— Наши ресурсы массового производства всё ещё очень велики, из-за запретительного декрета США мы не потеряли производственные мощности. Пусть темп нашего роста будет не таким большим, но он и не будет таким медленным, как вы думаете. В первом квартале он показал 39%, негативного изменения не будет, и ущерба для отрасли также не будет, — пообещал президент Huawei. Он поблагодарил за поддержку американские компании, внёсшие большой вклад в рост компании.

Стремительное развитие телекоммуникационного гиганта за последние 32 года основано на реформах и открытости Китая, а также на постоянном улучшении мирового технологического уровня. Среди 180 тыс. сотрудников компании почти половина — это исследователи. В 2018 году Huawei инвестировала в исследования и разработки $15 млрд, а в ближайшие пять лет общая сумма превысит $100 млрд.

В 1987 году 44-летний Жэнь Чжэнфэй собрал 21 тыс. юаней, чтобы основать Huawei в Шэньчжэне, а сегодня компания из небольшой мастерской превратилась в ведущего мирового поставщика информационной и коммуникационной инфраструктуры и интеллектуальных терминалов, стремясь донести до всего мира цифровизацию и интернет вещей.

— В нашей компании не менее 700 математиков, более 800 физиков, более 120 химиков, более 6 тыс. специалистов по фундаментальным исследованиям и более 60 тыс. инженеров. Мы создали такую систему исследований и разработок, чтобы идти в ногу с прогрессом человеческой эпохи, чтобы занимать важные командные высоты, — подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.