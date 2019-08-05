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Главой дипломатии ЕС официально стал испанец Жозеп Боррель

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Фото: TASS/ZUMA
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Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «Интерфакс».

Постановление было принято 31 июля. Боррель пробудет в должности до 31 октября 2024 года. На данный момент он возглавляет МИД Испании.

16 июля стало известно, что Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. К исполнению своих новых обязанностей она приступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

2 июля лидеры стран — членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Так, на должность главы Еврокомиссии была выдвинута Урсула фон дер Ляйен, на пост руководителя Европейского центробанка — директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

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