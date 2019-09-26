Лавров и Помпео начнут встречу с обсуждения санкций и виз

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео начнется с обсуждения визовой и санкционной проблем. Им придется так поступить, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами», — цитирует дипломата ТАСС.

Однако вместо этого, по словам Антонова, Лавров и Помпео будут вынуждены обсуждать «искусственно создаваемые проблемы», отметил он.

Ранее 26 сентября США расширили антироссийские санкции. В черные списки попали трое сотрудников компании «Совфрахт»: заместитель генерального директора по правовому обеспечению Логинов Илья, директор департамента морского транспорта Окороков Илья и первый заместитель генерального директора по морским перевозкам Степанян Карен. В документах Госдепа говорится, что ограничения введены из-за «содействия в передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии» и поддерживающим правительство президента САР Башара Асада.

В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке начались общие прения Генассамблеи ООН. В тот же день стало известно о невыдаче виз США для участия в мероприятиях всемирной организации 10 членам российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева. Американская сторона не оформила документов в срок.