Зеленский назвал «Северный поток – 2» снятием санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода «Северный поток – 2» постепенным снятием санкций с России и большой угрозой энергетической безопасности Украины. Об глава государства заявил журналистам на брифинге в Нью-Йорке после встречи 24 сентября со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает «Интерфакс-Украина» в четверг, 26 сентября.

«Северный поток – 2» для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, «Северный поток» — это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю», — сказал украинский лидер.

23 сентября президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда признали строительство газопровода угрозой энергетической безопасности и обсудили, как их страны могут воспрепятствовать воплощению этого проекта.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Вашингтон и Варшава не смогут помешать реализации проекта, но в силах притормозить его строительство. По мнению сенатора, Западная Европа не смирится с таким развитием событий, особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Он выразил мнение, что Польша просто дублирует слова американского «старшего брата» и не имеет собственной политики.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируется в начале 2020 года. Большинство европейских стран поддерживает проект и участвует в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. «Газпром» сообщил 17 сентября, что по дну Балтийского моря было проложено уже 1989 км газопровода. Таким образом строительство завершено более чем на 80%.